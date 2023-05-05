Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен. Сейчас он находится в Берлине, где вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом уже встретился с датскими инструкторами.

Они учат украинцев работать с этой бронетехникой. Подготовка наших военных займет около месяца.

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Украине нужно много танков

В целом Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1. По словам Поульсена, это количество "очень значительное".

Он отметил, что наше государство может извлечь пользу из танков Leopard 1, несмотря на то, что они не являются такими же современными и эффективными, как их последователи Leopard 2.

Они обладают очень хорошей огневой мощностью и способны хорошо ориентироваться на местности. И последнее, но не менее важное – это очень большое количество, а украинцам нужно очень большое количество танков,

– подчеркнул исполняющий обязанности министра обороны Дании.

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Как Дания помогает Украине: коротко

Министерство обороны Дании в начале мая выделило значительный пакет военной помощи для Украины на 250 миллионов долларов. В частности, в нем содержатся бронированные ремонтно-эвакуационные и инженерные машины, машины для разминирования, средства на закупку ПВО, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf и тому подобное.

Кроме этого, в конце апреля в Украину прибыли самоходные артустановки французского производства Caesar, переданные Данией.

А в марте Минобороны Дании заявило о предоставлении Украине нового пакета помощи на 140 миллионов долларов. Он включает ракеты для ПВО, пулеметы и противотанковые мины.



Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 канала