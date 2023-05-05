Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони країни Троельс Лунд Поульсен. Наразі він перебуває в Берліні, де разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом вже зустрівся з данськими інструкторами.

Вони навчають українців працювати з цією бронетехнікою. Підготовка наших військових займе близько місяця.

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Україні потрібно багато танків

Загалом Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1. За словами Поульсена, ця кількість є "дуже значною".

Він наголосив, що наша держава може отримати користь від танків Leopard 1, попри те, що вони не є такими ж сучасними та ефективними, як їхні наступники Leopard 2.

Вони мають дуже хорошу вогневу потужність і здатні добре орієнтуватися на місцевості. І останнє, але не менш важливе – це дуже велика кількість, а українцям потрібна дуже велика кількість танків,

– підкреслив виконувач обов'язків міністра оборони Данії.

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Як Данія допомагає Україні: коротко

Міністерство оборони Данії на початку травня виділило значний пакет військової допомоги для України на 250 мільйонів доларів. Зокрема, в ньому містяться броньовані ремонтно-евакуаційні та інженерні машини, машини для розмінування, кошти на закупівлю ППО, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf тощо.

Окрім цього, наприкінці квітня в Україну прибули самохідні артустановки французького виробництва Caesar, які передала Данія.

А в березні Міноборони Данії заявило про надання Україні нового пакета допомоги на 140 мільйонів доларів. Він включає ракети для ППО, кулемети та протитанкові міни.



Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 каналу