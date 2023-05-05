Глава держави зазначив, що сьогодні вдалося зберегти темп і силу міжнародної роботи – увесь тиждень дає Україні потрібні результати, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський зустрівся з главою МЗС Бахрейну

Президент розповів, що вранці, після повернення з Нідерландів, він провів зустріч із міністром закордонних справ Бахрейну.

Це, до речі, перший візит голови зовнішньополітичного відомства цієї країни за весь час наших дипломатичних відносин – із 1992 року. Тобто це ще один аргумент, що світ не лише вірить в Україну, а й бачить, як зміцнюється наша держава,

– зазначив Зеленський.

Під час зустрічі говорили про те, як можна наблизити мир для України й повернути спокій і стабільність міжнародним відносинам.

"Я подякував за незмінну підтримку України й цивілізованих правил, зокрема підтримку на майданчику ООН. Ми говорили про українську формулу миру, і я вірю, що Бахрейн може долучитися до її реалізації", – зауважив український лідер.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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United24 має 15 зіркових амбасадорів

Глава держави розповів, що вдень відбувся саміт до річниці державної благодійної платформи United24.

Коли минулого травня починалася робота цієї платформи, у нас було головне завдання – об'єднати звичайних людей по всьому світу, об'єднати заради України й захисту свободи. І це вдалося!

– заявив президент.

За його словами, United24 зібрала донати від різних людей, від різних компаній зі 110 країн світу. Також вона має 15 зіркових амбасадорів.

"Я особисто пишаюся підтримкою з боку United24 нашої роботи заради флоту морських дронів, а також усіма проєктами, які пов'язані з безпілотниками для фронту. Це тисячі безпілотників, які роблять Україну потужнішою", – зазначив Зеленський.

Він додав, що багато зроблено і в межах медичного напряму United24, є результати й за напрямом відбудови.

"Зараз ми додаємо ще освітній напрям – це відновлення шкіл, а також – розмінування. Велике завдання, яке стоїть перед Україною і яке можна реалізувати не за десятиліття, а за роки, якщо буде достатня глобальна підтримка. Жодної російської міни в нашій землі не має залишитися!" – наголосив український лідер.

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Президент зустрівся з делегацією Конгресу США

Увечері Зеленський провів зустріч із делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. Під час неї говорили про подальшу взаємодію між державами заради глобальної свободи.

Зараз, коли ми пліч-о-пліч з Америкою боремося проти тиранії, ми досягли такого рівня взаємодії, якого ще ніколи не було між Україною та США. Але це ще не межа. Будемо й надалі розвивати нашу співпрацю – наше справжнє союзництво,

– заявив президент.

Він подякував усім, хто допомагає, зокрема:

президенту Джозефу Байдену за лідерство,

обом партіям і палатам Конгресу за незмінну підтримку,

усім американцям, чиє прагнення до свободи разом з українськими прагненнями та усіма нашими союзниками й партнерами захищає глобальну демократію.

Також сьогодні у глави держави була зустріч із представниками Венеціанської комісії, із представниками інвестиційного фонду BlackRock.

"Отже, за тиждень: Сполучені Штати та Бахрейн, Нідерланди й Бельгія, Фінляндія та Швеція, Норвегія й Данія, Ісландія. Канада. Нова Зеландія. Африканський Союз та Коморські Острови. Та вся багатонаціональна спільнота донорів і партнерів United24. Робимо все, щоб світ чув Україну, розумів Україну й допомагав Україні. Бо допомагаючи нам, світ захищає себе", – зауважив український лідер.

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Зеленський анонсував нову зброю

Президент зазначив, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі є:

потужне посилення для українських воїнів зброєю – на землі, в повітрі й на морі, за що Зеленський подякував партнерам, адже це суттєве посилення;

більше прогресу щодо НАТО і Євросоюзу;

більше прогресу щодо відповідальності Росії за агресію проти нашої держави.

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою заради України, на бойових завданнях та на бойових постах! Особливо вдячний за цей тиждень усім бійцям наших Повітряних сил та всім підрозділам інших родів військ, які захищають небо!

– наголосив глава держави.

Він додав, що вистояти, перемогти й покарати ворога – це наше спільне завдання.

"У єдності, щодня роблячи Україну сильнішою, щодня додаючи нашій державі нові можливості, дійдемо до перемоги! Вічна пам'ять усім нашим героям різних часів, які захищали й захистили Україну! Слава нашому народу! Слава Україні!" – підсумував президент.