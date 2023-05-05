"Народний супутник" бачить все. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки.

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Результати використання супутника вражають

У ГУР зауважили, що з вересня 2022 року спроможності виявляти ворожі цілі для подальшого пріоритетного ураження кратно зросли. Відтоді у розпорядженні воєнних розвідників опинився супутник ICEYE, придбаний за пожертви українців, які надіслали у благодійний фонд Сергія Притули.

Маскування московитської техніки, складів БК та ПММ фактично нівельовані можливостями "народного супутника" – для роботи з ним не важливі ані погода, ані час доби,

– розповіли у ГУР.

Результати його використання вражають. За пів року завдяки отриманим розвідданим Україна перетворила в металобрухт російської військової техніки на мільярди доларів, не кажучи про скупчення ворожої живої сили та об'єкти воєнної логістики.

"Співробітники ГУР МО України відзначають особливу роль "народного супутника" для планування та реалізації важливих та вкрай очікуваних військових операцій України та вкотре висловлюють вдячність усім українцям, хто допоміг з ICEYE. Разом до перемоги! Слава Україні!" – підсумували розвідники.

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Українці купили супутник: коротко