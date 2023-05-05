"Народный спутник" видит все. Об этом рассказали в Главном управлении разведки.

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Результаты использования спутника поражают

В ГУР отметили, что с сентября 2022 года способности выявлять враждебные цели для дальнейшего приоритетного поражения кратно выросли. С тех пор в распоряжении военных разведчиков оказался спутник ICEYE, приобретенный за пожертвования украинцев, посланных в благотворительный фонд Сергея Притулы.

Маскировка московитской техники, складов БК и ГСМ фактически нивелирована возможностями "народного спутника" – для работы с ним не важны ни погода, ни время суток,

– рассказали в ГУР.

Результаты его использования впечатляют. За полгода благодаря полученным разведданным Украина превратила в металлолом российской военной техники в миллиарды долларов, не говоря о скоплении вражеской живой силы и объектах военной логистики.

"Сотрудники ГУР МО Украины отмечают особую роль "народного спутника" для планирования и реализации важных и крайне ожидаемых военных операций Украины и в очередной раз выражают благодарность всем украинцам, кто помог с ICEYE. Вместе к победе! Слава Украине!" – подытожили разведчики.

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Украинцы купили спутник: коротко