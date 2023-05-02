За допомогою дронів-камікадзе у ГУР працюють над поповненням статистики втрат ворога. І тепер ми маємо можливість побачити роботу на власні очі.

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Дрони-камікадзе знищують ворога

Як зауважили у ГУР МО, маємо можливість спостерігати за "палаючими результатами" роботи нового ударного підрозділу відомства. Нам нагадують, що ще в січні анонсували створення власної флотилії FPV дронів-камікадзе. Це зробив спецпідрозділ ГУР МО "Крила". Тепер же з'явилася нагода помилуватися результатами її діяльності.

Знищуємо окупантів та звільняємо нашу країну від загарбників,

– кажуть у ГУР.

Як новий ударний підрозділ ГУР МО знищує ворога: дивіться відео

Зауважимо, що російське військо зазнає колосальних втрат у війні проти України. Щоденно лави "двохсотих" поповнюють кілька сотень бійців, а також десятки одиниць техніки.

Ще майже 500 "пакетів" поїхали додому

За минулу добу, 1 травня, наші захисники ліквідували 460 бійців "другої армії світу". Якщо говорити про втрати від початку повномасштабного вторгнення, то налічується 191 420 окупантів.

Також загарбники позбулися чималої кількості техніки. На брухт перетворили 3 701 танк, 7 193 бойові броньовані машини, 2 930 артилерійські системи, 544 РСЗВ, 298 засобів ППО.

Крім того, ворог уже не дорахується 308 літаків, 294 гелікоптерів, 2 477 БпЛА оперативно-стратегічного рівня, 947 крилатих ракет, 18 суден, 5 851 автомобіля й автомобільної техніки, а також 360 одиниць спецтехніки.

Та попри те, що росіяни зазнають колосальних втрат, вони продовжують наступати на окремих напрямках. Також щоденно здійснюють десятки атак.

ЗСУ відбили ще 41 атаку росіян

Ворог не полишає спроб вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Відповідну задачу окупанти мали виконати ще до 1 березня, але мужність українських захисників їм цього не дозволила.

Водночас основні наступальні зусилля окупантів зосереджені зараз на чотирьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. За минулу добу наші захисники відбили 41 атаку ворога. Епіцентром бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка.