Благодійна пенсія: які виплати можуть отримати пенсіонери
Джерело:ПФУ
Попри затверджені надбавки, українські пенсіонери можуть отримати ще одну додаткову виплату. Благодійну пенсію громадянам надають меценати.
Який розмір благодійної пенсії в Україні
Чіткого визначеного розміру благодійної пенсії немає. Усе залежить від того яку суму надіслав меценат у ПФУ.
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Єдиним правилом залишається відсоткове співвідношення у якому розподіляються кошти. 70% від благодійного внеску отримує пенсіонер, 30% залишається у ПФУ.
Наприклад, якщо меценат надає 10 000 гривень, з них 7 000 гривень надають особі, а 3 000 гривень залишається на рахунках Пенсійного фонду.
Потрібно розуміти, що кошти, які утримуються у ПФУ, це пожертвування. Завдяки цим грошам відбувається додаткове фінансування системи пенсійного забезпечення.
Які пенсії отримують пенсіонери зараз
Згідно з останніми даними, середній розмір пенсії в Україні становить 5 350 гривень. Статистично, найбільші виплати – понад 10 000 гривень мають лише 10,4% пенсіонерів.
Які пенсії отримують інші:
- 0,6% осіб мають менш як 2 000 гривень.
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень.
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.
- 29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.