На Кубі другий за тиждень блекаут: 10 мільйонів людей – без світла
Енергосистема Куби вже вдруге зазнала масштабного збою: у суботу на острові стався загальнонаціональний блекаут. США запровадили ембарго на паливо та тиснуть на Гавану.
Про це повідомляють Bloomberg, CNN та Міністерство енергетики Куби.
Що відомо про черговий блекаут на Кубі?
Державні медіа повідомляють, що причиною колапсу став збій на одному з енергоблоків у Нуевітасі. Наразі тривають роботи з відновлення подачі електроенергії. А поки що понад 10 мільйонів людей – без світла. Наразі впроваджуються протоколи відновлення.
Це відключення сталося на тлі посиленого тиску з боку США, які обмежують постачання палива та фінансові ресурси для Гавани. За останні роки близько 10 мільйонів жителів Куби регулярно стикаються з перебоями в електропостачанні, але нинішня ситуація лише погіршується.
Країна гостро залежить від імпорту енергоносіїв: для покриття потреб термоелектростанцій необхідно приблизно 100 тисяч барелів нафти щодня, тоді як власний видобуток забезпечує лише близько 40% цього обсягу.
Додатковим ударом стало скорочення поставок із Венесуели, яка тривалий час залишалася ключовим партнером Куби у сфері енергетики. Ситуацію ускладнило й те, що один із російських танкерів із паливом цього тижня не зміг дістатися острова після уточнення позиції Вашингтона щодо обмежень на такі поставки.
У відповідь кубинська влада почала обережно відкривати економіку, дозволяючи приватному сектору співпрацювати з державними структурами, щоб налагодити додаткові канали постачання палива.
Яким був попередній блекаут на Кубі?
Міністерство енергетики та гірничої промисловості Куби повідомило про відключення національної електромережі через енергетичну кризу 16 березня.
Уряд Куби звинувачує США у енергетичній блокаді, але також не має ресурсів для імпорту запасних частин чи модернізації енергосистеми.