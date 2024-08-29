Можливий блекаут на декілька годин: який найгірший сценарій для України

29 серпня 2024, 09:47
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Автор: Тетяна Стельмах

Джерело:

РБК-Україна

Нинішні відключення світла пов'язані з необхідністю відремонтувати об'єкти енергетичної інфраструктури. За найгіршого сценарію для України, блекаут триватиме лише кілька годин.

Найгірший сценарій 

Народний депутат України, "Слуга народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що енергетики зараз активно ремонтують свою інфраструктуру, а для того, щоб привести до ладу АЕС потрібен час. 

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Також він наголосив, що якщо Росія захоче вимкнути Україні світло, у неї вийде це зробити короткостроково.

 

Сергій Нагорняк

Народний депутат України, "Слуга народу", член Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП

Можна припустити якийсь найгірший сценарій, що буде блекаут, він не буде тривалим. Він може бути короткочасним, на кілька годин.

У разі блекауту, ремонтні роботи займуть кілька годин.

Тому глобально для нашої країни вони не принесуть якоїсь тотальної небезпеки. Але якихось незручностей можуть завдати,
– додав він.

Депутат зазначив, що удари по енергетиці спричиняють фінансові втрати для України. Проте на деяких підстанціях вже встигли побудувати захист другого рівня.