Через блокаду кордону експорт продовольства з України знизився на третину

За перші дні грудня автомобільні поставки продовольчих товарів з України знизився на 30,6%. Це спричинено блокадою польського кордону, що триває через страйк перевізників.

Експорт знижується

Компанія Spike Brokers, яка регулярно відстежує та публікує статистику експорту в Україні, повідомила, що в період з 1 по 4 грудня було експортовано вантажівками 50 000 метричних тонн сільськогосподарських товарів.

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Для порівняння, за цей же період у листопаді було перевезено 72 000 тонн, а у жовтні — 71 000 тонн.

Це пов'язано з тим, що польські далекобійники перекрили дороги до трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Вони протестують з вимогою повернути систему дозволів для українських перевізників.

! До акції протесту, яка розпочалася 6 листопада, на польські прикордонні переходи припадало близько 50% усіх українських наземних вантажних перевезень.

За словами брокерів, загальне середньодобове перевезення сільськогосподарської продукції через кордон у грудні знизилося до 12 538 тонн порівняно з 18 012 тонн у листопаді та 17 886 тонн у жовтні.

Найбільше падіння до 50% відбулося на прикордонних переходах з Польщею — з 6,4 тисячі тонн у листопаді до 3,2 тисячі тонн у середньому на добу в грудні,

— повідомили в Spike Brokers.

Проблеми через блокаду

Блокування кордону викликає проблеми не лише з експортом, а й з ввезенням різноманітних товарів в Україну. Зараз відомо, що втрати українського бюджету, внаслідок цього, сягнули 9,3 мільярда гривень.

Загалом експорт сухопутним шляхом скоротився приблизно на 40%. А після перших двох тижнів блокади, перевізники оголосили про свої збитки у розмірі 400 мільйонів євро.

Крім того, виникає ряд проблем з постачанням допомоги та компонентів для виробництва військового спорядження.