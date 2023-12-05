Наслідки блокади кордону

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцев у ефірі телемарафону повідомив про втрати України через блокаду трьох пропускних пунктів, повідомляє 24 Канал. Він також окреслив можливі негативні перспективи продовження протесту польських перевізників.

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Данила Гетманцев Голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Якщо говорити про бюджет, то за результатами листопада ми можемо чітко визначити, що бюджет втратив 9,3 мільярди гривень від недонадходження митних платежів. Це величезні гроші, які недоотримала армія, яка воює.

Гетманцев наголосив на скороченні кількості експорту сухопутним шляхом на 40%. Також він нагадав про те, що після перших 2 тижнів блокади, перевізники оголосили про свої збитки у розмірі 400 мільйонів євро.

На сьогодні ми маємо недовиконання плану митниці на 19%. Це при тому, що жовтень митниця перевиконала. Тому вкрай негативні наслідки від зазначеної провокації,

– наголошує Гетманцев

Мінфін оприлюднив статистику, відповідно до якої, у листопаді 2023 року у бюджет надійшло 30,8 мільярда гривень з податків ввезених в Україну товарів. 2,2 мільярда гривень становить ввізне та вивізне мито за цей же період. Загалом у держбюджет протягом листопада надійшло 121,7 мільярда гривень.