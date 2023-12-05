Последствия блокады границы

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона сообщил о потерях Украины из-за блокады трех пропускных пунктов, сообщает 24 Канал. Он также наметил возможные негативные перспективы продолжения протеста польских перевозчиков.

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Даниил Гетманцев Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Если говорить о бюджете, то по результатам ноября мы можем четко определить, что бюджет потерял 9,3 миллиарда гривен от недопоступления таможенных платежей. Это огромные деньги, которые недополучила армия, которая воюет.

Гетманцев отметил сокращение количества экспорта сухопутным путем на 40%. Также он напомнил, что после первых 2 недель блокады перевозчики объявили о своих убытках в размере 400 миллионов евро.

На сегодня мы имеем недовыполнение плана таможни на 19%. Это при том, что октябрь таможня перевыполнила. Поэтому крайне негативные последствия указанной провокации,

– подчеркивает Гетманцев

Минфин обнародовал статистику, согласно которой в ноябре 2023 года в бюджет поступило 30,8 миллиарда гривен с налогов ввезенных в Украину товаров. 2,2 миллиарда гривен составляет ввозная и вывозная пошлина за этот же период. В общей сложности в госбюджет в течение ноября поступило 121,7 миллиарда гривен.