Украинцы могут установить многозонный счетчик: двухзонный или трехзонный. Какой из них выгоднее – рассказываем дальше.

Двухзонный счетчик

Двухзонный счетчик – выбор многих украинцев. В нем есть оплачиваемый дневной и ночной тариф. по ставке вдвое ниже привычной. Есть:

с 23:00 до 07:00 – 1,32 гривны за киловатт-час

с 07:00 до 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час

На ночное время можно перенести работу бытовой техники, у которой есть функция отложенного старта, а также обогревателей, бойлеров, стиральных и посудомоечных машин.

Обратите внимание! Если перенести работу энергоемких приборов на ночь, то можно снизить суммы в платежках на 25-30%.

Трехзонный счетчик

Трехзонный тариф предусматривает коэффициентные ставки :

с 23:00 до 07:00 – применяется коэффициент 0,4 – 1,056 гривны за киловатт-час;

утренний и вечерний пики – с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – коэффициент 1,5 – то есть 3,96 гривны за киловатт-час;

полуполы – с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – коэффициент 1 – 2,64 гривны за киловатт-час.

Соответственно, для людей, работающих дома или для пенсионеров – трехзонный счетчик может быть достаточно выгодным.

Кому следует менять счетчик

Если вы потребляете 100-200 киловатт в месяц, то необходимости устанавливать разумный счетчик – нет. А в случае, если вы потребляете свыше 400-600 киловатт в месяц – получится значительно экономить на оплате за свет.