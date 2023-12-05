Українці можуть встановити багатозонний лічильник: двозонний або тризонний. Який з них більш вигідний – розповідаємо далі.

Двозонний лічильник

Двозонний лічильник – вибір багатьох українців. У ньому є денний та нічний тариф, який оплачується за ставкою вдвічі нижчою за звичну. Тобто:

  • з 23:00 до 07:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину
  • з 07:00 до 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину

На нічний час можна перенести роботу побутової техніки, у якої є функція відкладеного старту, а також: обігрівачів, бойлерів, пральних та посудомийних машин тощо.

Тризонний лічильник

Тризонний тариф передбачає коефіцієнтні ставки:

  • з 23:00 до 07:00 – застосовується коефіцієнт 0,4 – 1,056 гривні за кіловат-годину;
  • ранковий та вечірній піки – з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – коефіцієнт 1,5 – тобто 3,96 гривні за кіловат-годину;
  • напівпівки – з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 – коефіцієнт 1 – 2,64 гривні за кіловат-годину.є

Відповідно, для людей, які працюють вдома або для пенсіонерів - тризонний лічильник може бути доволі вигідним.

Кому варто змінювати лічильник

Якщо ви споживаєте 100-200 кіловат на місяць, то необхідності встановлювати розумний лічильник – немає. А у випадку, якщо ви споживаєте понад 400-600 кіловат на місяць – вийде значно заощаджувати на оплаті за світло.

Як встановити багатозонний лічильник

Можна замовити установку, але вона платна. Для цього потрібно звернутися із заявою до обслуговуючої компанії, де вам порахують, скільки коштуватиме установка.