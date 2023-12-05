Українці можуть встановити багатозонний лічильник: двозонний або тризонний. Який з них більш вигідний – розповідаємо далі.

Двозонний лічильник

Двозонний лічильник – вибір багатьох українців. У ньому є денний та нічний тариф, який оплачується за ставкою вдвічі нижчою за звичну. Тобто:

з 23:00 до 07:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину

з 07:00 до 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину

На нічний час можна перенести роботу побутової техніки, у якої є функція відкладеного старту, а також: обігрівачів, бойлерів, пральних та посудомийних машин тощо.

Зверніть увагу! Якщо перенести роботу енергомістких приладів на ніч, то можна зменшити суми в платіжках на 25-30%.

Тризонний лічильник

Тризонний тариф передбачає коефіцієнтні ставки:

з 23:00 до 07:00 – застосовується коефіцієнт 0,4 – 1,056 гривні за кіловат-годину;

ранковий та вечірній піки – з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – коефіцієнт 1,5 – тобто 3,96 гривні за кіловат-годину;

напівпівки – з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 – коефіцієнт 1 – 2,64 гривні за кіловат-годину.є

Відповідно, для людей, які працюють вдома або для пенсіонерів - тризонний лічильник може бути доволі вигідним.

Кому варто змінювати лічильник

Якщо ви споживаєте 100-200 кіловат на місяць, то необхідності встановлювати розумний лічильник – немає. А у випадку, якщо ви споживаєте понад 400-600 кіловат на місяць – вийде значно заощаджувати на оплаті за світло.