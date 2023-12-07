Що відбувається на ринку валюти зараз

Банкір Тарас Лєсовий вважає, що прийняте рішення має посилити "курсове об’єднання" на готівковому ринку між банками та обмінними пунктами, повідомляє 24 Канал. Вірогідний перехід до вільного курсоутворення та "конкуренції курсів" між фінустановами.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку За нашими оцінками, протягом наступного тижня курс на міжбанку варіюватиметься в діапазоні 36,4 – 37 гривень за долар та 39 – 40 гривень за євро. При цьому щоденні коливання будуть в коридорі 0,1 – 0,2 гривні, а різниця між курсами покупки та продажу очікувано буде меншою за 0,1 гривню.

На думку банкіра, з другої половини грудня поступово актуалізуватиметься тренд до зменшення різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку. Цьому сприятимуть такі тенденції:

у передсвятковий період більша частина громадян продає валюту для здійснення необхідних покупок;

скорочення "множинності курсів", власне скасування обмежень на готівковому ринку це є одним із інструментів.

Відтак очікуване в переддень свят збільшення пропозиції валюти на готівковому ринку може позначитися на ситуації: різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку імовірно скоротиться до 20 – 30 копійок і навіть нижче. В тому ж самому напрямку буде змінюватись і готівковий ринок. Коливання відбуватимуться на відстані цих же 20 – 30 копійок.

Лєсовий вважає, що на міжбанку з 11 по 17 грудня ринок буде намагатися наблизитись до готівкового. Саме тому можна впевнено сказати, що надлишковий попит на ринку буде перекриватись регулятором.

Щодо ситуації на готівковому ринку, то вона буде повністю дзеркальною до безготівкового: так поточні курсові зміни очікуються в діапазоні 36,8 – 37,5 гривень за долар та 39 – 41 гривні за євро, різниця між курсами покупки та продажу буде на рівні 0,3 гривні, а поточні (щоденні) коливання не перевищать 0,3 гривні,

– прогнозує Лєсовий

Таким чином, з 11 по 17 грудня ситуація на валютному ринку майже нічим не відрізнятиметься від попередніх кількох тижнів: за активної участі НБУ на міжбанку, ситуація на ринку буде динамічною, але досить прогнозованою. Наразі ринку не загрожує різка девальвація гривні, тобто "штормові" курсові зміни є малоймовірними.

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