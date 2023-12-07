Скільки отримують військові на навчанні

У грудні виплати військовим на навчанні становитимуть 20 тисяч гривень, як і раніше. Поки що змін до цього виду виплат не заплановано, розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо у ефірі телемарафону.

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Тож під час начання українські військові отримують щомісячні виплати у розмірі 20 тисяч гривень. Проте уже на полі бою залежно від посади та обов'язків службовця, його грошове забезпечення та надбавки можуть відрізнятися.

Міноборони збільшило перелік військових, які отримують додаткову грошову винагороду:

30 тисяч гривень – військовослужбовці за виконання бойових завдань із розмінування поза районами ведення бойових дій;

50 тисяч гривень – військовослужбовці зі складу командування та штабів, які здійснюють управління частинами та підрозділами, які ведуть бойові дії;

100 тисяч гривень – військовослужбовці, які розмінують у районах ведення бойових дій;

100 тисяч гривень – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневу поразку противника, без умови перебування у районі ведення бойових дій.

Скільки отримують бойові медики

Ще раніше влада підвищида виплати для працівників сфери охорони здоров'я, які працюють поблизу лінії фронту. Зокрема медики на території активних бойових дій отримують:

лікарі, фармацевти, професіонали у галузі охорони здоров’я та професіонали з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я – 28 000 гривень;

медсестри та медбрати – 18 000 гривень;

молодші медпрацівники – не менше 9 000 гривень.

Зарплати на прифронтових територіях такі: