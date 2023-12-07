Сколько получают военные на учебе

В декабре выплаты военным на учебе составят 20 тысяч гривен, как и прежде. Пока изменений к этому виду выплат не запланировано, рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

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Во время обучения украинские военные получают ежемесячные выплаты в размере 20 тысяч гривен. Однако уже на поле боя в зависимости от должности и обязанностей служащего его денежное обеспечение и надбавки могут отличаться.

Минобороны увеличило перечень военных, получающих дополнительное денежное вознаграждение:

30 тысяч гривен – военнослужащие за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий;

50 тысяч гривен – военнослужащие из состава командования и штабов, осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия;

100 тысяч гривен – военнослужащие, которые разминируют в районах ведения боевых действий;

100 тысяч гривен – военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые совершают огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий.

Сколько получают боевые медики

Еще раньше власти повысит выплаты для работников сферы здравоохранения, работающих вблизи линии фронта. В частности медики на территории активных боевых действий получают :

врачи, фармацевты, профессионалы в области здравоохранения и профессионалы с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения – 28 000 гривен;

медсестры и медбраты – 18 000 гривен;

младшие медработники – не менее 9 000 гривен.

Зарплаты на прифронтовых территориях таковы: