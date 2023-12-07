Сколько получают военные на учебе
В декабре выплаты военным на учебе составят 20 тысяч гривен, как и прежде. Пока изменений к этому виду выплат не запланировано, рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.
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Во время обучения украинские военные получают ежемесячные выплаты в размере 20 тысяч гривен. Однако уже на поле боя в зависимости от должности и обязанностей служащего его денежное обеспечение и надбавки могут отличаться.
Минобороны увеличило перечень военных, получающих дополнительное денежное вознаграждение:
- 30 тысяч гривен – военнослужащие за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий;
- 50 тысяч гривен – военнослужащие из состава командования и штабов, осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия;
- 100 тысяч гривен – военнослужащие, которые разминируют в районах ведения боевых действий;
- 100 тысяч гривен – военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые совершают огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий.
Сколько получают боевые медики
Еще раньше власти повысит выплаты для работников сферы здравоохранения, работающих вблизи линии фронта. В частности медики на территории активных боевых действий получают :
- врачи, фармацевты, профессионалы в области здравоохранения и профессионалы с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения – 28 000 гривен;
- медсестры и медбраты – 18 000 гривен;
- младшие медработники – не менее 9 000 гривен.
Зарплаты на прифронтовых территориях таковы:
- врачи и другие медицинские работники – не менее 23000 гривен;
- медсестры и медбраты – не менее 15 500 гривен;
- младшие медработники – не менее 8 000 гривен.