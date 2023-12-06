Что предлагают изменить

Законопроект №10313, опубликованный 5 декабря, предлагает внести изменения в действующее законодательство о пенсиях военнослужащим. В частности, урегулировать вопросы с отпусками военнослужащих, например, по уходу за ребенком, и вопрос о начислении пенсий для военнослужащих.

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До сих пор пенсии начислялись в соответствии с постановлением 1992 года, где льготная схема о выслуге лет предполагала, что один месяц службы будет считаться за три.

Эту льготу планируют разделить в соответствии с обстоятельствами, в которых находятся военные:

исполнение служебных обязанностей во время военного положения — месяц исчисляется двумя;

участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета, но без участия в боевых действиях – месяц за три;

непосредственное участие в боевых действиях – месяц за четыре;

пребывание в плену – месяц за пять.

Отпуска по уходу за ребенком

Кроме того, законопроект предлагает в полном объеме сохранить денежное довольствие, если военнослужащий берет одноразовый отпуск при рождении ребенка.

Кроме того, военнослужащих будут освобождать от исполнения служебных обязанностей по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет. Увольнение будет действовать на период, в течение которого ребенок нуждается в уходе за заключением врача, но не более чем на 14 календарных дней.

В случае необходимости ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет, нуждающимся в стационарном лечении, военнослужащие, указанные в абзаце первом настоящего пункта, освобождаются от выполнения служебных обязанностей с сохранением денежного довольствия на все время их пребывания в стационаре вместе с больным ребенком,

— говорится в документе.

Напомним ! Пенсия по выслуге лет исчисляется индивидуально в процентах от денежного довольствия. Минимальный размер такой пенсии составляет 2093 гривны – прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.