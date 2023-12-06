Що пропонують змінити

Законопроєкт №10313, який опублікували 5 грудня, пропонує внести зміни до чинного законодавства про пенсії військовослужбовцям. Зокрема, врегулювати питання з відпустками військовослужбовців, наприклад, по догляду за дитиною, і питання про нарахування пенсій для військовослужбовців.

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Досі пенсії нараховувалися відповідно до постанови 1992 року, де пільгова схема про вислугу років передбачала, що один місяць служби рахуватимуть за три.

Цю пільгу планують розділити відповідно до обставин, у яких перебувають військові:

виконання службових обов’язків під час воєнного стану — місяць рахується за два;

участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету, але без участі в бойових діях — місяць за три;

безпосередня участь у бойових діях — місяць за чотири;

перебування в полоні — місяць за п'ять.

Відпустки по догляду за дитиною

Крім того, законопроєкт пропонує в повному обсязі зберегти грошове забезпечення, якщо військовослужбовець бере одноразову відпустку при народженні дитини.

Крім того, військовослужбовців звільнятимуть від виконання службових обов'зків для догляду за хворою дитиною віком до 14 років. Звільнення діятиме на період, протягом якого дитина потребує догляду за висновком лікаря, але не більше як на 14 календарних днів.

У разі необхідності догляду за хворою дитиною віком до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування, військовослужбовці, зазначені в абзаці першому цього пункту, звільняються від виконання службових обов’язків із збереженням грошового забезпечення на весь час їхнього перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною,

— йдеться в документі.

Нагадаємо! Пенсія за вислугою років обчислюється індивідуально у відсотках від грошового забезпечення. Мінімальний розмір такої пенсії становить 2 093 гривні – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.