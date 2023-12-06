Як визначити розмір своєї субсидії

На суму субсидії впливає багато факторів, зокрема, дохід родини, пора року і розмір комунальних вказаного домогосподарства. Також до уваги береться можлива наявність боргів у окремо взятих членів родини.

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Для обчислення обов'язкового платежу потрібно скористатись спеціальною формулою. Як здійснити ці розрахунки самостійно:

розрахувати середньомісячний сукупний дохід родини;

поділивши отриманий результат на кількість членів сім'ї, отримуємо середньомісячний дохід домогосподарства на 1 особу;

отримане значення на 1 особу ділимо на прожитковий мінімум на 1 особу;

результат ділимо на 2, а потім множимо на 20%, отримане значення називається "відсоток від середньомісячного сукупного доходу";

щоб розрахувати обов'язковий платіж, множимо отриманий відсоток на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Зверніть увагу! У деяких випадках, субсидія може мати нульове значення. Наприклад, у літній період, коли розмір комуналки значно менше.

Які доходи враховуються під час розрахунку субсидії

Не всі доходи беруться до уваги при розрахунку середньомісячного фінансового забезпечення сім'ї. Щобільше, якщо комісія, яка здійснює перевірку інформацію, виявить у громадян невказаний грошовий потік, субсидія автоматично скасовується. В середньомісячному доході домогосподарства враховуються: