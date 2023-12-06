Как определить размер своей субсидии

На сумму субсидии влияют многие факторы, в частности, доход семьи, время года и размер коммунальных указанного домохозяйства. Также принимается во внимание возможное наличие долгов у отдельно взятых членов семьи.

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Для вычисления обязательного платежа следует воспользоваться специальной формулой. Как произвести эти расчеты самостоятельно:

рассчитать среднемесячный совокупный доход семьи;

поделив полученный результат на количество членов семьи, получаем среднемесячный доход домохозяйства на 1 человека;

полученное значение на 1 человека делим на прожиточный минимум на 1 человека;

результат делим на 2, а затем умножаем на 20%, полученное значение называется "процент от среднемесячного совокупного дохода";

чтобы рассчитать обязательный платеж, умножаем полученный процент на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Обратите внимание! В некоторых случаях субсидия может иметь нулевое значение. Например, в летний период, когда размер коммуналки гораздо меньше.

Какие доходы учитываются при расчете субсидии

Не все доходы учитываются при расчете среднемесячного финансового обеспечения семьи. Более того, если комиссия, осуществляющая проверку информации, обнаружит у граждан неуказанный денежный поток, субсидия автоматически отменяется. В среднемесячном доходе домохозяйства учитываются: