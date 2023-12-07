Что происходит на рынке валюты сейчас

Банкир Тарас Лесовой считает, что принятое решение должно усилить "курсовое объединение" на наличном рынке между банками и обменными пунктами, сообщает 24 Канал. Достоверный переход к свободному курсообразованию и "конкуренции курсов" между финучреждениями.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка По нашим оценкам, на следующей неделе курс на межбанке будет варьироваться в диапазоне 36,4 – 37 гривен за доллар и 39 – 40 гривен за евро. При этом ежедневные колебания будут в коридоре 0,1 – 0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продажи ожидается меньше 0,1 гривны.

По мнению банкира, со второй половины декабря будет постепенно актуализироваться тренд к уменьшению разницы между курсами межбанка и наличного рынка. Этому будут способствовать следующие тенденции:

в предпраздничный период большая часть граждан продает валюту для совершения необходимых покупок;

сокращение "множественности курсов", собственно, отмена ограничений на наличном рынке это один из инструментов.

Следовательно, ожидаемое в канун праздников увеличение предложения валюты на наличном рынке может сказаться в ситуации: разница между курсами межбанка и наличного рынка предположительно сократится до 20 – 30 копеек и даже ниже. В том же направлении будет меняться и наличный рынок. Колебания будут происходить на расстоянии этих же 20 – 30 копеек.

Лесовой считает, что на межбанке с 11 по 17 декабря рынок будет пытаться приблизиться к наличному. Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что избыточный спрос на рынке будет перекрываться регулятором.

Что касается ситуации на наличном рынке, то она будет полностью зеркальной к безналичному: так текущие курсовые изменения ожидаются в диапазоне 36,8 – 37,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривны за евро, разница между курсами покупки и продажи будет на уровне 0,3 гривны, а текущие (ежедневные) колебания не превысят 0,3 гривны,

– прогнозирует Лесовой

Таким образом, с 11 по 17 декабря ситуация на валютном рынке почти ничем не будет отличаться от предыдущих нескольких недель: при активном участии НБУ в межбанке ситуация на рынке будет динамичной, но достаточно прогнозируемой. В настоящее время рынку не грозит резкая девальвация гривны, то есть "штормовые" курсовые изменения маловероятны.

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