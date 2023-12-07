Экспорт снижается

Компания Spike Brokers, регулярно отслеживающая и публикующая статистику экспорта в Украину, сообщила, что в период с 1 по 4 декабря было экспортировано грузовиками 50 000 метрических тонн сельскохозяйственных товаров.

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Для сравнения, за этот же период в ноябре было перевезено 72 000 тонн, а в октябре – 71 000 тонн.

Это связано с тем, что польские дальнобойщики перекрыли дороги в три пункта пропуска на границе с Украиной. Они протестуют с требованием вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

Заметьте! До акции протеста, которая началась 6 ноября, на польские пограничные переходы приходилось около 50% всех украинских наземных грузовых перевозок.

По словам брокеров, общая среднесуточная перевозка сельскохозяйственной продукции через границу в декабре снизилась до 12 538 тонн по сравнению с 18 012 тоннами в ноябре и 17 886 тоннами в октябре.

Наибольшее падение до 50% произошло на пограничных переходах с Польшей — с 6,4 тысячи тонн в ноябре до 3,2 тысячи тонн в среднем в сутки в декабре,

– сообщили в Spike Brokers.

Проблемы из-за блокады

Блокировка границы вызывает проблемы не только с экспортом, но и с ввозом различных товаров в Украину. Сейчас известно, что потери украинского бюджета в результате этого достигли 9,3 миллиарда гривен.

В целом, экспорт сухопутным путем сократился примерно на 40%. А после первых двух недель блокады перевозчики объявили о своих убытках в размере 400 миллионов евро.

Кроме того, возникает ряд проблем со снабжением помощи и компонентами для производства военного снаряжения.