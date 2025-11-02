Санкції у дії: ЗМІ повідомляють про блокування карток росіян у європейському банку

Зареєстрований у Литві онлайн-банк Revolut почав повідомляти своїх клієнтів про закриття рахунків. Однак не всіх, а тих, хто є громадянами Росії та не мають тимчасової посвідки на проживання або громадянства країни ЄС.

Чому росіянам закривають рахунки?

У банку посилаються на 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії через війну в Україні, пише 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

Читайте також Росія ввела санкції проти українських урядовців: хто потрапив до списку

Раніше в Revolut могли відкривати рахунки громадяни Росії, які:

мали європейську посвідку на проживання; або довгострокову національну візу категорії D.

У ніч на суботу користувачі, які відкривали рахунки за візою категорії D, отримали два листи,

– йдеться у матеріалі.

У першому банк просив завантажити копію чинного тимчасового або постійної посвідки на проживання у державі-члені ЄС, країні Європейської економічної зони (ЄЕЗ) чи Швейцарії, або ж підтвердження наявності європейського паспорта. У другому листі зазначалося, що договір з клієнтом буде розірвано наприкінці року.

Починаючи з 31 грудня 2025 року, користувачам буде заборонено:

поповнювати рахунок; розраховуватись карткою; знімати готівку в банкоматах; здійснювати перекази на інші рахунки Revolut.

Клієнти банку, які зіткнулися з блокуванням, розповіли, що не можуть отримати відповіді від служби підтримки. Про це пише російське видання "Медіазона".

За інформацією видання, відомо щонайменше про два випадки, коли користувачам Revolut із Латвії заблокували рахунки, відкриті за візою D. І це навіть попри те, що вони чекали на схвалення ВНЖ та повідомили про це банк.

Ще одна клієнтка мала чинну повідку на проживання і раніше вже надсилала її копію банку, але не встигла повторно завантажити документ за новою вимогою. Вона також зіткнулася з блокуванням рахунку.

Зверніть увагу! У Revolut же повідомили, що фінансова установа зобов’язана дотримуватися санкційного законодавства та нормативних актів ООН, Європейського Союзу, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки, а також усіх інших чинних законів і регламентів у юрисдикціях, де працює Revolut.

Що відбувається з Росії на тлі подій, зокрема санкцій?