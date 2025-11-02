Санкции в действии: СМИ сообщают о блокировке карточек россиян в европейском банке
- Онлайн-банк Revolut закрывает счета россиян без вида на жительство в ЕС из-за 19-го пакета санкций ЕС против России.
- Клиенты из России сталкиваются с блокировкой счетов, даже если имеют действующий вид, из-за непредоставления документов по новому требованию.
Зарегистрированный в Литве онлайн-банк Revolut начал уведомлять своих клиентов о закрытии счетов. Однако не всех, а тех, кто является гражданами России и не имеют временного вида на жительство или гражданства страны ЕС.
Почему россиянам закрывают счета?
В банке ссылаются на 19-й пакет санкций ЕС против России из-за войны в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.
Ранее в Revolut могли открывать счета граждане России, которые:
- имели европейский вид на жительство;
- или долгосрочную национальную визу категории D.
В ночь на субботу пользователи, которые открывали счета по визе категории D, получили два письма,
– говорится в материале.
В первом банк просил загрузить копию действующего временного или постоянного вида на жительство в государстве-члене ЕС, стране Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии, или подтверждение наличия европейского паспорта. Во втором письме отмечалось, что договор с клиентом будет расторгнут в конце года.
Начиная с 31 декабря 2025 года, пользователям будет запрещено:
- пополнять счет;
- рассчитываться карточкой;
- снимать наличные в банкоматах;
- осуществлять переводы на другие счета Revolut.
Клиенты банка, которые столкнулись с блокировкой, рассказали, что не могут получить ответы от службы поддержки. Об этом пишет российское издание "Медиазона".
По информации издания, известно как минимум о двух случаях, когда пользователям Revolut из Латвии заблокировали счета, открытые по визе D. И это даже несмотря на то, что они ждали одобрения ВНЖ и сообщили об этом банк.
Еще одна клиентка имела действующий вид на жительство и ранее уже присылала ее копию банку, но не успела повторно загрузить документ по новому требованию. Она также столкнулась с блокировкой счета.
Обратите внимание! В Revolut же сообщили, что финансовое учреждение обязано придерживаться санкционного законодательства и нормативных актов ООН, Европейского Союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, а также всех других действующих законов и регламентов в юрисдикциях, где работает Revolut.
Что происходит с Россией на фоне событий, в частности санкций?
Центробанк в России принял решение о снижении ключевой ставки. Показатель снизили на 0,5 процентных пунктов. Теперь ключевая ставка составляет 16,5%.
Кроме того, российский Центробанк представил четыре сценария развития экономик. И ни один из них не предусматривает улучшения.