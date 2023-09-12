Польща блокує, а Україна діє: як влада розв'язуватиме проблему з блокуванням зерна

Польща продовжила ембарго на ввезення українського зерна. Воно діятиме навіть попри рішення Європейської комісії. В Україні відреагували на такі дії.

І знову ембарго

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що ембарго для українського зерна продовжується. Він зазначив, що Польща не відкриє свої кордони для ввезення збіжжя.

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Матеуш Моравецький Прем'єр-міністр Польщі Уряд захищає польських фермерів.

що 15 вересня мав закінчитися термін щодо ембарго на українське зерно. Його ввели Румунія, Польща, Словаччина та Болгарія. Заборонялося ввозити на їхню територію українську сировину, а саме пшеницю, кукурудзу, ріпак та соняшник.

Головною причиною такої заборони стало те, що українська зернова продукція надходила на ринок країн Європи з надлишком, а це шкодило тамтешнім фермерам.

Як відреагували в Україні

Після слів Моравецького про продовження блокади прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Україна, попри війну і блокування Росією наших портів, дотримується своїх зобовʼязань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ. Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам.

Він додав, що Україна цінує підтримку від польського народу і польських родин, але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде діяти відповідно до своїх інтересів.

Які є варіанти розв'язання проблеми з експортом

У коментарі 24 Каналу експерт Денис Марчук ще раніше говорив, що вихід з кризової ситуації, щоб не перезавантажувати економіку та інфраструктуру Польщі чи Болгарії, є. Це виділення коштів з бюджету Європейського Союзу на погашення для перевезення зернових, тобто перевізникам.

Якщо Євросоюз виділить 1 мільярд доларів на розв'язання цієї ситуації, то це забезпечить перевезення українського зерна до Адріатики, тобто до Хорватії чи Італії тощо, а далі експорт України розподілявся б рівномірно.

За словами Марчука, на момент блокування української продукції Нацбанк підрахував, що якщо заборона триватиме занадто довго, то Україна щомісяця втрачатиме до 300 мільйонів євро.