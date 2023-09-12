Польща блокує, а Україна діє: як влада розв'язуватиме проблему з блокуванням зерна
Джерело:Матеуш Моравецький
Польща продовжила ембарго на ввезення українського зерна. Воно діятиме навіть попри рішення Європейської комісії. В Україні відреагували на такі дії.
І знову ембарго
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що ембарго для українського зерна продовжується. Він зазначив, що Польща не відкриє свої кордони для ввезення збіжжя.
Читайте також Зернові баталії продовжуються: чому європейські країни блокують українську агропродукцію
Уряд захищає польських фермерів.
Головною причиною такої заборони стало те, що українська зернова продукція надходила на ринок країн Європи з надлишком, а це шкодило тамтешнім фермерам.
Як відреагували в Україні
Після слів Моравецького про продовження блокади прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ.
Україна, попри війну і блокування Росією наших портів, дотримується своїх зобовʼязань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ. Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам.
Він додав, що Україна цінує підтримку від польського народу і польських родин, але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде діяти відповідно до своїх інтересів.
Які є варіанти розв'язання проблеми з експортом
У коментарі 24 Каналу експерт Денис Марчук ще раніше говорив, що вихід з кризової ситуації, щоб не перезавантажувати економіку та інфраструктуру Польщі чи Болгарії, є. Це виділення коштів з бюджету Європейського Союзу на погашення для перевезення зернових, тобто перевізникам.Важливо! Якщо Євросоюз виділить 1 мільярд доларів на розв'язання цієї ситуації, то це забезпечить перевезення українського зерна до Адріатики, тобто до Хорватії чи Італії тощо, а далі експорт України розподілявся б рівномірно.
За словами Марчука, на момент блокування української продукції Нацбанк підрахував, що якщо заборона триватиме занадто довго, то Україна щомісяця втрачатиме до 300 мільйонів євро.