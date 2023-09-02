Заборона на українське зерно

Відомо, що 15 вересня завершується термін дії заборони на імпорт з України до країн Євросоюзу. Йдеться про заборону вивезення зерна до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії.

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Ці країни заборонили вивозити Україні соняшник, кукурудзу, пшеницю та ріпак. Причиною стало те, що на ринку країн української зернової продукції було з надлишком. Це шкодило тамтешнім фермерам.

Втім, як розповідає 24 Каналу експерт Денис Марчук, для України існує митний "безвіз". Такі дії партнерів покликані допомагати Україні у воєнний час експортувати свою продукцію.

Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Є чимало позитивних історій, які показують, що українська продукція на сьогодні досить активно заходить на європейські ринки. Але в контексті сировини у нас є проблема. Саме з торгуванням імпорту в Польщі та Угорщині. Ключовий момент у цьому – робота цих регіонів як транзит зберігається.

Нагадуємо, що заборона ввезення українського зерна на територію європейських країн запрацювала навесні цього року. А у липні цього року заборону через прохання окремих країн продовжили ще до 15 вересня.

Економіст Ілля Несходовський додає у розмові з 24 Каналом, що зараз йдуть обговорення щодо ситуації про продовження заборони чи скасування її. Розглядаються різні варіанти для того, щоб забезпечити постачання зерна на світовий ринок.

Iлля Несходовський Директор Інституту соціально-економічної трансформації Наше завдання не продати саме конкретно цим країнам, які ввели заборону. Хоч їм продавати легше, бо вони близько територіально. Водночас якщо Євросоюз розв'яже питання щодо транзиту українського зерна через території цих країн на інші ринки, які є традиційними для України, зокрема африканський та азійський ринки, то у такому випадку проблем для українського зерна не буде.

Польща налаштована категорично

Цікаво, що найбільш негативно щодо повернення українського зерна у європейські країни реагує Польща.

Як пише Reuters, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш відкрито заявляє, що заборона буде продовжена до кінця року, і це питання обговорювати ніхто не збирається.

За словами Марчука на сьогодні перемовному процесу перешкоджають політичні турбулентності в Польщі. Вони є ключовими в прийнятті рішення.

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Несходовський пояснює, що підтримку чинної партії в Польщі забезпечують сільські регіони. Вони є стійкими внаслідок отримання субсидій та цін на зерно. Тому коли фермери не мають можливості продавати своє зерно, то вони, відповідно, не підтримують ту партію, яка не забезпечила реалізацію цього рішення.

Важливо знати! Політичні чинники у цій ситуації не в контексті відношення Польщі до України, а у контексті політичної підтримки чинної влади з боку сільськогосподарських регіонів, які залежать від того, яка ціна на їхню продукцію.

Денис Марчук каже, що одноосібні рішення польського уряду не покращать стосунки в контексті економічної співпраці, адже вони суперечитимуть будь-яким положенням вільної торгівлі в Європейському Союзі. В тому числі в рамках двосторонніх стосунків України та Європи.

Ми, як держава, наполягаємо сьогодні на тому, що все-таки принцип солідарності має бути дотичним, а заборони – скасовані,

– пояснює експерт.

До слова, Єврокомісія ще не ухвалила остаточне рішення щодо продовження заборони. Втім Януш Войцеховський, єврокомісар з питань сільського господарства, заявив, що запропонував продовжити заборону на експорт українського зерна, а Україні надати субсидії для транспортування зерна.

Але в Єврокомісії пояснили, що висловлення Войцеховського – це тільки його думки. Комісія шукає шляхи для того, щоб збільшити пропускну спроможність до 4 мільйонів тонн зерна з України.

Як можна розв'язати проблему з експортом

Експерт Денис Марчук наголошує на тому, що головним у цій ситуації є те, що транзит через європейські країни здійснюється надалі. В Україні роблять усе можливе, аби це продовжувалося.

Ми як держава, запропонували вихід з цієї кризової ситуації, щоб не перезавантажувати економіку та інфраструктуру Польщі чи Болгарії,

– зауважив Марчук.

Йдеться про виділення коштів з бюджету Європейського Союзу на погашення для перевезення зернових, тобто перевізникам.

До слова, якщо Євросоюз виділить хоча б 1 мільярд доларів, то це суттєво додасть можливостей забезпечити перевезення до Адріатики, тобто до Хорватії чи Італії тощо. Таким чином експорт України розподілявся б рівномірно.

Економіст Несходовський розповідає, що це основною проблемою, яка виникає внаслідок заборони на імпорт зерна – це те, що в Україні відсутня дія зернового коридору. Таким чином, українці не можуть відправляти зерно морем через високу ймовірність обстрілів з боку росіян.

Навіть якщо ця заборона буде продовжена, але разом з тим буде розв'язане питання транзиту, будуть відсутні так звані "вузькі місця" у цьому транспортуванні, то у такому випадку для нас особливих ризиків немає. Втім, якщо усього вище описаного не буде, то, звичайно, наші аграрії матимуть чималі втрати,

– каже співрозмовник.

Експорт зерна

Як зазначив Денис Марчук, на момент блокування української продукції Нацбанк підрахував, що якщо заборона триватиме занадто довго, то Україна щомісяця втрачатиме до 300 мільйонів євро.

Важливо! Експерт зазначає, що такі дані розраховувалися в загальному, тобто не було розподілу на сировину та вже готову продукцію.