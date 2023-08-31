Водночас у Єврокомісії заявили, що остаточне рішення ще не схвалили, а висловлювання комісара Войцеховського є його особистою думкою. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Що відомо про ситуацію

Януш Войцеховський виступив під час засідання Комітету з питань сільського господарства та сільського розвитку Європарламенту. Єврокомісар заявив, що заборона імпорту українського зерна до п'яти сусідніх держав "працює добре і має бути продовжена після 15 вересня до кінця року".

Наразі немає рішення Комісії про продовження чи непродовження цієї тимчасової заборони. За моїми спостереженнями, ми можемо очікувати, що якщо ця заборона не буде продовжена, ми матимемо таку ж проблему, як і раніше, з прикордонними країнами-членами ЄС, до яких Україна експортує зерно з останнього врожаю,

– сказав Войцеховський.

Єврокомісар заявив, що після введення тимчасової заборони транзит українського зерна здійснюється до Німеччини, Нідерландів, країн Балтії. Лише до 3% зерна спрямовується до третіх країн, які є традиційними споживачами. Войцеховський зазначив, що основний бар'єр – це додаткові витрати на транзит до морських портів ЄС.

"Я сподіваюся, що це буде, перш за все, підтримка транзиту з України, надання субсидій для України, виплата компенсації компаніям за транзит до морських портів у Латвії, Литві, Польщі або Німеччині. Можливо, й інші порти, список яких слід підготувати й підтримати транзит", – сказав під час засідання Войцеховський.

Згідно з його пропозицією, вартість транзиту тонни зерна коштуватиме 30 євро. Таким чином, ЄС міг би підтримати експорт 20 мільйонів тонн зерна з України, витративши на це 600 мільйонів євро. Він сподівається, що Єврокомісія ухвалить відповідне рішення.

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Які ще є думки

Голова Комітету з питань сільського господарства та сільського розвитку Європарламенту Роберт Нільс підтримав цю ініціативу. Проте заявив, що у бюджеті немає на це коштів.

Це може стати стимулом для трейдерів експортувати це зерно до третіх країн, але знову ж таки, для цього має бути політична готовність, тому що в європейському бюджеті немає грошей. Це означає, що ми повинні створити коаліцію політичної готовності всередині Європейського Союзу, всередині держав-членів допомогти вивести зерно з України,

– сказав Нільс.

В Єврокомісії уже заявили, що заяви єврокомісара Войцеховського відображають його власну думку. Остаточне рішення щодо продовження або скасування заборони ще не прийнято, проте Єврокомісія шукає шляхи, аби збільшити пропускну спроможність до 4 мільйонів тонн зерна.

"Ми дуже інтенсивно працюємо із зацікавленими країнами, а також з Україною та Молдовою, над пошуком рішень зі збільшення пропускної спроможності та зміцнення смуг солідарності, а також над тим, щоб усунути перешкоди", – сказала речниця Єврокомісії з питань сільського господарства Міріам Гарсіа.

В Єврокомісії зазначили, що сьогодні до Румунії вирушає група експертів, аби визначити, як збільшити пропускну можливість смуг солідарності.

Нагадаємо, навесні 2023 року уряди Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини вирішили запровадити заборону на ввезення зерна з України через надлишок української продукції на ринку. Пізніше Єврокомісії зрештою вдалося дійти компромісу із незадоволеними державами – членами ЄС. Їм дозволили заборонити збут української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику на своїй території, утім, транзит через ці країни дозволили. У червні заборону продовжили до 15 вересня. Сусідні країни, зокрема Польща та Угорщина, вже закликали пролонгувати зерновий бан.