В то же время в Еврокомиссии заявили, что окончательное решение еще не одобрили, а высказывание комиссара Войцеховского является его личным мнением. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Смотрите также Российский террор продолжается: цены на зерно стремительно взлетели

Что известно о ситуации

Януш Войцеховский выступил на заседании Комитета по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Европарламента. Еврокомиссар заявил, что запрет импорта украинского зерна в пять соседних государств "работает хорошо и должен быть продлен после 15 сентября до конца года".

Пока нет решения Комиссии о продлении или непродлении этого временного запрета. По моим наблюдениям, мы можем ожидать, что если этот запрет не будет продлен, у нас будет такая же проблема, как и раньше, с пограничными странами – членами ЕС, в которые Украина экспортирует зерно с последнего урожая,

– сказал Войцеховский.

Еврокомиссар заявил, что после введения временного запрета транзит украинского зерна осуществляется в Германию, Нидерланды, страны Балтии. Только до 3% зерна направляется в третьи страны, которые являются традиционными потребителями. Войцеховский отметил, что основной барьер – это дополнительные расходы на транзит в морские порты ЕС.

"Я надеюсь, что это будет, прежде всего, поддержка транзита из Украины, предоставление субсидий для Украины, выплата компенсации компаниям за транзит в морские порты в Латвии, Литве, Польше или Германии. Возможно, и другие порты, список которых следует подготовить и поддержать транзит", – сказал во время заседания Войцеховский.

Согласно его предложению, стоимость транзита тонны зерна будет стоить 30 евро. Таким образом, ЕС мог бы поддержать экспорт 20 миллионов тонн зерна из Украины, потратив на это 600 миллионов евро. Он надеется, что Еврокомиссия примет соответствующее решение.

Смотрите также Запрет стран ЕС на импорт украинского зерна: Украина ожидает немедленной реакции Еврокомиссии

Какие еще есть мнения

Глава Комитета по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Европарламента Роберт Нильс поддержал эту инициативу. Однако заявил, что в бюджете нет на это средств.

Это может стать стимулом для трейдеров экспортировать это зерно в третьи страны, но опять же, для этого должна быть политическая готовность, потому что в европейском бюджете нет денег. Это значит, что мы должны создать коалицию политической готовности внутри Европейского Союза, внутри государств-членов помочь вывести зерно из Украины,

– сказал Нильс.

В Еврокомиссии уже заявили, что заявления еврокомиссара Войцеховского отражают его собственное мнение. Окончательное решение о продлении или отмене запрета еще не принято, однако Еврокомиссия ищет пути, чтобы увеличить пропускную способность до 4 миллионов тонн зерна.

"Мы очень интенсивно работаем с заинтересованными странами, а также с Украиной и Молдовой, над поиском решений по увеличению пропускной способности и укреплению полос солидарности, а также над тем, чтобы устранить препятствия", – сказала представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства Мириам Гарсиа.

В Еврокомиссии отметили, что сегодня в Румынию отправляется группа экспертов, чтобы определить, как увеличить пропускную возможность полос солидарности.

Напомним, весной 2023 года правительства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии решили ввести запрет на ввоз зерна из Украины из-за избытка украинской продукции на рынке. Позже Еврокомиссии в конце концов удалось прийти к компромиссу с недовольными государствами – членами ЕС. Им разрешили запретить сбыт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника на своей территории, однако транзит через эти страны разрешили. В июне запрет продлили до 15 сентября. Соседние страны, в том числе Польша и Венгрия, уже призывали пролонгировать зерновой бан.