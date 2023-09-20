Поки не узгодять обсяги: Болгарія заборонила імпорт українського соняшнику

Болгарія збирається заборонити імпорт українського соняшнику. Прем'єр-міністр країни Микола Денков зауважив, що таке рішення прийнято на фоні відмови Європарламенту продовжувати надзвичайні заходи, що забороняють імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

Болгарія відмовляється імпортувати соняшник

Прем'єр повідомив, що імпорт продовжиться, як тільки він обговорить це питання із Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і буде встановлена відповідна квота.

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Микола Денков Прем'єр-міністр Болгарії Я зараз буду мати розмову з прем'єр-міністром України, в якій поясню, що в ході сьогоднішніх дискусій ми обговорили, що буде певна квота для Болгарії, і ця квота буде дозволена для імпорту в Болгарію тільки після того, як ми уточнимо, наскільки вона велика та про що йде мова. У найближчій перспективі ми не дозволимо імпорт насіння соняшнику з України.

Також він наголосив, що жодних порушень щодо якості української продукції виявлено не було. Натомість міністр фінансів Асен Василєв сказав, що імпорт дозволять, як тільки будуть встановлені чіткі обсяги, які задовільнять і фермерів, і переробну промисловість.

Що стосується іншої продукції, то зараз також ведуться переговори між Єврокомісією та Україною разом з міністрами сільського господарства країн-членів ЄС про те, чи можуть бути включені інші продукти, про які йшлося у першому пункті вимог протестувальників,

– додав Денков.

Фермери на це відповіли тим, що протести припиняться, коли вони побачать і схвалять зобов'язання, взяті на себе владою.

Польща не боїться наслідків заборони імпорту української агропродукції

Вчора болгарські фермери та підприємства вивели важку техніку на транспортні розв'язки на знак протесту проти рішення парламенту не продовжувати заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

Роберт Телус висловив думку, що це рішення є суто політичним, тому що немає жодних причин для того, щоб не продовжити заборону.

Роберт Телус Міністр сільського господарства Польщі Ми не хотіли б впроваджувати односторонні рішення – ми були б щасливі, якби це зробив ЄС, що було б справжнім солідарним підходом ЄС, але ми були змушені запровадити це рішення в односторонньому порядку, щоб захистити наших фермерів.

Політик сказав, що він робить добрі справи не тільки для фермерів Польщі, а й ЄС, бо правила ідуть в неправильному напрямку.

Я чув, що на Польщу подадуть до суду за підтримку її фермерів, але це просто смішно,

– додав він.

Також країна не переймається наслідками з боку Світової організації торгівлі, тому що для цього немає "жодних правових підстав".