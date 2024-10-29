Аргентина вивела свій борг із небезпечної зони

Інвестори змінили свою думку щодо того, що Аргентина неминуче наближається до дефолту. Так сталося через політику президента Хав'єра Мілейя щодо ринків облігацій та переформатування економіки.

Економіка Аргентини

Цього року державні облігації Аргентини принесли інвесторам 73,5% дохідності – це найкращий показник у світі.

Читайте також Валюти на ринку подорожчали всюди

Інвестори, які хочуть збільшити доходи, нині утримують аргентинські папери, через те, що прибутковість казначейських облігацій США з такою ж датою закрилася нижче 10%. Це рівень, який символізує про кризу.

Зауважте! Спред в Аргентині знаходиться на найнижчому рівні з 2019 року, коли при владі перебував колишній президент Маурісіо Макрі.

Протягом останніх місяців інвестори з фіксованою дохідністю продемонстрували потужну підтримку амбітних реформаторських ініціатив президента Макрі. Ціни на деякі суверенні облігації Аргентини досягли найвищих рівнів з моменту їх випуску в процесі реструктуризації у вересні 2020 року. Ринкові аналітики налаштовані дедалі оптимістичніше, оскільки зростають очікування, що країна виконає свої зобов'язання з виплат за облігаціями, заплановані на січень.