Экономика Аргентины

В этом году государственные облигации Аргентины принесли инвесторам 73,5% доходности – это лучший показатель в мире.

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Инвесторы, которые хотят увеличить доходы, сейчас удерживают аргентинские бумаги, из-за того, что доходность казначейских облигаций США с такой же датой закрылась ниже 10%. Это уровень, который символизирует о кризисе.

Заметьте! Спред в Аргентине находится на самом низком уровне с 2019 года, когда у власти находился бывший президент Маурисио Макри.

В течение последних месяцев инвесторы с фиксированной доходностью продемонстрировали мощную поддержку амбициозных реформаторских инициатив президента Макри. Цены на некоторые суверенные облигации Аргентины достигли самых высоких уровней с момента их выпуска в процессе реструктуризации в сентябре 2020 года. Рыночные аналитики настроены все более оптимистично, поскольку растут ожидания, что страна выполнит свои обязательства по выплатам по облигациям, запланированные на январь.