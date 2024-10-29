Економіка Аргентини

Цього року державні облігації Аргентини принесли інвесторам 73,5% дохідності – це найкращий показник у світі.

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Інвестори, які хочуть збільшити доходи, нині утримують аргентинські папери, через те, що прибутковість казначейських облігацій США з такою ж датою закрилася нижче 10%. Це рівень, який символізує про кризу.

Зауважте! Спред в Аргентині знаходиться на найнижчому рівні з 2019 року, коли при владі перебував колишній президент Маурісіо Макрі.

Протягом останніх місяців інвестори з фіксованою дохідністю продемонстрували потужну підтримку амбітних реформаторських ініціатив президента Макрі. Ціни на деякі суверенні облігації Аргентини досягли найвищих рівнів з моменту їх випуску в процесі реструктуризації у вересні 2020 року. Ринкові аналітики налаштовані дедалі оптимістичніше, оскільки зростають очікування, що країна виконає свої зобов'язання з виплат за облігаціями, заплановані на січень.