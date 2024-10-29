Станом на ранок 29 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (+5 копійок проти 28 жовтня) та продаж – по 41,60 гривні (+5 копійок).

Читайте також Як вплине на курс період виплат заплат українцям

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,60 гривні (+10 копійок), а продаж – по 45,20 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,60 гривні (+5 копійок), а продати – по 41,66 гривні (+6 копійок).

(+5 копійок), а продати – по (+6 копійок). Купівля євро по 45,10 гривні (+10 копійок), а продаж по 45,25 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,35 гривні (+23 копійки), а продають – по 41,75 гривні (+17 копійок), за даними finance.ua.

(+23 копійки), а продають – по (+17 копійок), за даними finance.ua. Станом на 23 жовтня, євро купують по 44,95 гривні (+13 копійок), а продають – по 45,35 гривні (+3 копійки).

Скільки доведеться заплатити за долар у листопаді

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, у листопаді курс на готівковому ринку очікується на рівні 41,3 – 42 гривень за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Коливання долара найімовірніше відбуватимуться в значно вужчому проміжку: 41,5 – 41,9 гривні, який враховує часті зміни векторів. Як і раніше, періодично курс то зростатиме, то знижуватиметься, але у тижневому вимірі з ледь помітним "просуванням" вгору.

Тобто мінімально долар може коштувати 41,5 гривні, відповідно 100 доларів вийде 4 150 гривень. Водночас максимальне значення становитиме 41,9 – 42 гривні, тобто 100 доларів коливатиметься від 4 190 до 4 200 гривень.