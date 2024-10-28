Що відбувалося з курсом на минулому тижні

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу уточнює, що на минулому тижні максимальний курс було зафіксовано на відкритті торгів вівторка, коли вартість долара сягала позначки 41,35 гривні. Однак, вже ввечері того ж дня котирування опустилися до 41,20 гривень за долар.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Обсяг валютних інтервенцій у порівнянні із позаминулим тижнем зріс на символічні 32,7 мільйонів доларів до 707,9 мільйонів доларів. Що додатково свідчить про стабільну ситуацію на міжбанку.

Золотько наголошує, що стабільною залишалася ситуація й у готівковому сегменті. Хоча тут наприкінці тижня середня вартість долара все ж змогла подолати позначку 41,50 гривні за долар. Це зростання стало наслідком дещо вищих курсових рівнів протягом п’ятничних торгів на міжбанку.

Зверніть увагу! Протягом минулого тижня регулятор, на відміну від двох попередніх тижнів, не купував валюту на міжбанку.

Яким буде курс долара на початку листопада

Золотько вважає, що на цьому тижні буде трохи більша волатильність в усіх сегментах валютного ринку. Через перехідну дату в середині тижня варто очікувати на підвищений попит на іноземну валюту насамперед з боку населення, яке на початку місяця масово отримуватиме зарплати.

Регулятор продовжить докладати додаткових зусиль для недопущення надмірної волатильності. Тож, на мою думку, у готівковому сегменті протягом тижня вартість американської валюти знаходитиметься в коридорі 41,30 – 41,70 гривні за долар,

– уточнює банкірка.

Важливим чинником, що потенційно впливатиме на курсові тенденції, може стати рішення НБУ щодо облікової ставки. Прискорення інфляції в останні місяці та тижні збільшує ймовірність підвищення цього показника. Водночас ринок все ще здебільшого прогнозує незмінність ставки.

Зауважте! Якщо регулятор все ж вирішить збільшити облікову ставку, гривня отримає додаткову підтримку через зростання попиту на національну валюту серед економічних агентів.