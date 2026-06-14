Російські регіони дедалі глибше занурюються у боргову кризу. Попри регулярні заяви Кремля про стійкість економіки, значна частина суб'єктів федерації вже не здатна самостійно виконувати свої фінансові зобов'язання.

Як Москва вимушена "рятувати" регіони

Тож уряд вкотре списав бюджетну заборгованість – загальною сумою близько 525 мільйонів доларів (37,5 мільярда рублів). Деталі повідомили в Службі зовнішньої розвідки в неділю, 14 червня.

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Цього разу "подарунок" зробили Якутії, Республіці Татарстан, Хабаровському краю, а також Володимирській, Курганській та Омській областям, фінанси яких уже тріщать по швах.

За прогнозами російського мінфіну, сукупний дефіцит регіональних бюджетів цьогоріч сягне 26,6 мільярда доларів (1,9 трильйона рублів), а понад 20 суб'єктів федерації вже офіційно визнали фінансово проблемними. Причини доволі стандартні:

скорочення податкових надходжень;

зростання соціальних видатків;

посилення навантаження через воєнні витрати, частину яких Москва фактично перекладає на регіони.

До слова, подібне списання боргів стало звичною практикою. Наприклад, у 2025 році цим механізмом скористалися 58 російських регіонів, скоротивши обсяг своїх зобов'язань приблизно на 3,2 мільярда доларів. У 2026 році від фінансового навантаження вже звільнили 54 суб'єкти – ще на 2,4 мільярда доларів.

Фактично кремль щороку змушений проводити масове фінансове "помилування" власних суб'єктів, аби ті не оголосили про дефолт у прямому ефірі,

– йдеться в повідомленні розвідки.

Річ у тім, що такі рішення дають лише тимчасове полегшення. Вони не усувають причин фінансових труднощів, адже доходи регіонів не зростають достатніми темпами, тоді як витрати залишаються високими, а воєнна економіка потребує дедалі більше ресурсів.