Рейтинг України в нацвалюті підвищили: на це вплинула реструктуризація боргу

Дані від міжнародного агентства Fitch Ratings свідчить про те, що рейтинг України в національній валюті змінився з "CCC-" на "CCC+", що означає підвищення. Водночас агентство підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні "RD", тобто обмежений дефолт.

Чому рейтинг виріс

Внаслідок успішного завершення реструктуризації боргу України в єврооблігаціях Fitch підвищило рейтинг в нацвалюті.

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В агенції заявляють, що таке успішне завершення реструктуризації боргу є лише частиною одного ширшого епізоду реструктуризації, який триває. Водночас український уряд оголосив про припинення інших платежів.

Таким чином, довгостроковий рейтинг України залишиться на рівні "RD" доти, доки Fitch не визнає, що обміни завершені, а відносини зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів нормалізуються

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо! Станом на 28 серпня власники всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору загальною вартістю 20,47 мільярда доларів (24,3 мільярда доларів з врахуванням капіталізованих відсотків) проголосували за запропоновану реструктуризацію єврооблігацій України.