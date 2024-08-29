Що означатиме дефолт для України
Економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу розповів, що частковий дефолт ніяк не вплине на теперішню ситуацію. За його словами, Україна і так перебуває в переддефолтному стані з 24 лютого 2022 року.
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Ми й так з вами на ринки комерційних запозичень не виходимо. А макроекономічне фінансування від партнерів йде напряму Україні, як суверенній державі.
Разом з цим, економіст Ярослав Жаліло у ромові з 24 Каналом наголосив, що в Україні уже відбувся технічний дефолт. Так сталося через реструктуризацію боргу.
Так відображається по міжнародній статистиці, адже фактично Україна не виплачує, а переносить виплати за кредитами.
Зверніть увагу! Кабмін затвердив постанову про зупинку обслуговування зобов'язань України перед частиною кредиторів, кредитів та єврооблігацій.