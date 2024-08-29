Что будет означать дефолт для Украины

Экономист Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу рассказал, что частичный дефолт никак не повлияет на нынешнюю ситуацию. По его словам, Украина и так находится в преддефолтном состоянии с 24 февраля 2022 года.

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Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Мы и так с вами на рынки коммерческих заимствований не выходим. А макроэкономическое финансирование от партнеров идет напрямую Украине, как суверенному государству.

Вместе с этим, экономист Ярослав Жалило в разговоре с 24 Каналом отметил, что в Украине уже случился технический дефолт. Так произошло из-за реструктуризации долга.

Ярослав Жалило Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Так отображается по международной статистике, ведь фактически Украина не выплачивает, а переносит выплаты по кредитам.

Обратите внимание! Кабмин утвердил постановление об остановке обслуживания обязательств Украины перед частью кредиторов, кредитов и еврооблигаций.