Міненерго створило робочу групу, яка відповідатиме за погашення боргів

Міністерство енергетики України ініціювало створення спеціальної робочої групи, яка відповідатиме за розв'язання питання заборгованості на енергоринку. Станом на початок листопада 2023 року, загальна сума боргів на енергоринку склала 60 мільярдів гривень.

Хто розбиратиметься з боргами

Міністр енергетики Герман Галущенко підписав наказ про утворення цієї групи з метою розробки ефективного підходу до стабілізації фінансового стану учасників ринку електроенергії.

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Особливу увагу буде приділено оператору системи передачі, виробникам з альтернативних джерел енергії та гарантованому покупцю.

Склад робочої групи, яку очолює Галущенко, включає представників Міненерго, НКРЕКП, АТ "Оператор ринку", НЕК "Укренерго", ДП "Гарантований покупець" та професійних енергетичних асоціацій.

Для чого це потрібно

Міністерство очікує, що розв'язання боргових питань поліпшить платіжну дисципліну, сприятиме швидшому відновленню енергосектору, зміцненню стійкості енергосистеми та підвищенню якості електропостачання для населення.

! На початку листопада 2023 року, загальна сума боргів на енергоринку склала 60 мільярдів гривень.

Раніше уряд скасував введену на початку війни заборону на припинення житлово-комунальних послуг та нарахування штрафів за несплату. Тепер мораторій зберігається лише для територій з активними бойовими діями.

Також з 6 січня втратив чинність наказ Міненерго № 148 від 13 квітня 2022 року, який обмежував вимкнення критичних об'єктів інфраструктури без узгодження з військовими адміністраціями.