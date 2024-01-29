Кто будет разбираться с долгами
Министр энергетики Герман Галущенко подписал приказ о создании этой группы с целью разработки эффективного подхода к стабилизации финансового состояния участников рынка электроэнергии.
Читайте такжеПовышению таки быть: тарифы на электроэнергию в 2024 году изменятся
Особое внимание будет уделено оператору системы передачи производителям из альтернативных источников энергии и гарантированному покупателю.
Состав рабочей группы возглавляемой Галущенко включает представителей Минэнерго НКРЭКУ АО "Оператор рынка" НЭК "Укрэнерго" ГП "Гарантированный покупатель" и профессиональных энергетических ассоциаций.
Для чего это нужно
Министерство ожидает, что решение долговых вопросов улучшит платежную дисциплину и будет способствовать более быстрому восстановлению энергосектора укреплению устойчивости энергосистемы и повышению качества электроснабжения для населения.
Ранее правительство отменило введенный в начале войны запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату. Теперь мораторий сохраняется только на территориях с активными боевыми действиями.
Также с 6 января утратил силу приказ Минэнерго №148 от 13 апреля 2022 года ограничивающий отключение критических объектов инфраструктуры без согласования с военными администрациями.