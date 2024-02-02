За який борг можуть відключити електроенергію

У січні компанії – постачальники електроенергії почали відключати боржників за несплату рахунків. Та насправді фіксованої суми боргу, за яку споживача можуть відключити від електропостачання, немає.

Скільки треба заборгувати, щоб залишитися без світла

Утім, про відключення боржників мають повідомляти завчасно. Усі клієнти, які мають актуальні контактні дані в застосунку або особистому кабінеті, отримують сповіщення, зокрема про наявність боргу, в SMS та Viber.

Згідно з правилами, відключення може відбутися не раніше ніж через 10 робочих днів після отримання попередження від електропостачальника.

Також важливо зауважити, що оператор системи розподілу має надсилати попередження, після отримання якого має пройти не менше 5 робочих днів до дати відключення.

! Кошти, зараховані в банківській системі, можуть потребувати до 3 днів на оброблення, тому для уникнення відключення важливо якнайшвидше погасити заборгованість після отримання попередження.