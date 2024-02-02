Скільки треба заборгувати, щоб залишитися без світла

Хоча українське законодавство й не передбачає мінімально встановленої суми боргу, постачальник може спробувати стягнути борги через суд.

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Адвокатка Олена Воронкова з Адвокатського бюро "Івана Хомича" повідомила, що були випадки, коли постачальники через суд вимагали стягнути зі споживачів різні суми, включаючи й десять тисяч гривень, і одну тисячу гривень.

За загальними нормами, оплата послуг здійснюється не пізніше останнього дня місяця, що настає за розрахунковим періодом, якщо інший порядок та строки не визначені договором. Жодного обмеження по сумі такого боргу не передбачено. Тож сказати, яка сума боргу стане критичною саме для певного домоволодіння, наперед неможливо,

— пояснює правозахисниця.

Компанія YASNO не спростовує той аргумент, що в законодавстві не визначена мінімальна сума боргу, яка призводить до відключення комунальних послуг боржнику. Вони зауважують, що спочатку відключатимуть клієнтів, які накопичили значну суму боргу та не сплачували рахунки протягом тривалого часу.

Важливо! Зауваження юристів полягає в тому, що неможливо заздалегідь сказати, яка конкретна сума боргу буде вважатися критичною для певного домоволодіння, оскільки це може варіюватися залежно від різних обставин і умов.

Скільки заборгували українці

Станом на 1 січня 2024 року протермінована заборгованість жителів Києва та Дніпропетровської області перед компаніями, які постачають електроенергію під брендом YASNO, складає 1,3 мільярда гривень.

Цікаво! У Києві лише за електроенергію заборгували мільйон людей, що становить близько 40% мешканців столиці, які не сплачують рахунки за електроенергію вчасно.

Втім, про відключення боржників мають повідомляти завчасно. Усі клієнти, які мають актуальні контактні дані у застосунку або особистому кабінеті, отримують сповіщення, зокрема, про наявність боргу, в SMS та Viber.

Згідно з правилами, відключення може відбутися не раніше, ніж через 10 робочих днів після отримання попередження від електропостачальника.

Також важливо зауважити, що оператор системи розподілу має надсилати попередження, після отримання якого повинно пройти не менше 5 робочих днів до дати відключення.

Зауважте! Кошти, зараховані в банківській системі, можуть потребувати до 3 днів на обробку, тому для уникнення відключення важливо якнайшвидше погасити заборгованість після отримання попередження.