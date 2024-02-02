Сколько надо задолжать, чтобы остаться без света

Хотя украинское законодательство и не предусматривает минимально установленной суммы долга, поставщик может попытаться взыскать долги через суд.

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Адвокат Елена Воронкова из Адвокатского бюро "Ивана Хомича" сообщила, что были случаи, когда поставщики через суд требовали взыскать с потребителей различные суммы, включая и десять тысяч гривен, и одну тысячу гривен.

По нормам, оплата услуг осуществляется не позднее последнего дня месяца, следующего за расчетным периодом, если иной порядок и сроки не определены договором. Никакого ограничения по сумме такого долга не предусмотрено. Поэтому сказать, какая сумма долга станет критической именно для определенного домовладения, заранее невозможно,

— объясняет правозащитница.

Компания YASNO не опровергает тот аргумент, что в законодательстве не определена минимальная сумма долга, которая приводит к отключению коммунальных услуг должнику. Они отмечают, что сначала будут отключать клиентов, которые накопили значительную сумму долга и не платили счета в течение длительного времени.

Важно! Замечание юристов заключается в том, что невозможно заранее сказать, какая конкретная сумма долга будет считаться критической для определенного домовладения, поскольку это может варьироваться в зависимости от различных обстоятельств и условий.

Сколько задолжали украинцы

По состоянию на 1 января 2024 года просроченная задолженность жителей Киева и Днепропетровской области перед компаниями, которые поставляют электроэнергию под брендом YASNO, составляет 1,3 миллиарда гривен.

Интересно! В Киеве только за электроэнергию задолжали миллион человек, что составляет около 40% жителей столицы, которые не платят счета за электроэнергию вовремя.

Впрочем, об отключении должников должны сообщать заблаговременно. Все клиенты, которые имеют актуальные контактные данные в приложении или личном кабинете, получают оповещения, в частности, о наличии долга, в SMS и Viber.

Согласно правилам, отключение может произойти не ранее, чем через 10 рабочих дней после получения предупреждения от электропоставщика.

Также важно заметить, что оператор системы распределения должен отправлять предупреждение, после получения которого должно пройти не менее 5 рабочих дней до даты отключения.

Заметьте! Средства, зачислены в банковской системе, могут потребовать до 3 дней на обработку, поэтому во избежание отключения важно как можно быстрее погасить задолженность после получения предупреждения.