Українців "штрафують" за борги: що потрібно зробити, аби не втратити гроші

В Україні є серйозна проблема з заборгованістю за комунальні послуги. Зокрема, йдеться про борги за електроенергію, які створюють реальну загрозу для енергобезпеки країни.

Які наслідків для людей, що мають борги за світло

Розрахуватися за спожите світло українцям слід не пізніше 20 числа наступного місяця, про що нагадали в ТОВ "Черкасиенергозбуті".

Якщо людина пропустить дедлайн, то неоплачена сума автоматично набуває статусу простроченої заборгованості. Борг за комуналку також тягне за собою юридичні наслідки. Боржників очікує нарахування інфляційних втрат та 3% річних за весь час несплати.

Наприклад, якщо ваш борг із початку року становить 1000 гривень, сума нескасовних штрафів складе близько 150 гривень, і з часом вона лише зростатиме,

– пояснили українцям.

Ба більше, вже з 1 липня до всіх боржників вже було застосовано автоматичне нарахування за весь період прострочення.

Слід врахувати також два важливі нюанси:

ця процедура не є одноразовою; подібні дії будуть застосовуватися до всіх боржників і надалі.

Якщо ж платіжки ігнорувати зовсім, то оселю можуть просто знеструмити. Але повернути світло до будинку буде не просто: крім погашення боргу доведеться платити кілька тисяч гривень за послуги відключення та підключення.

Якщо питання "дійде" до суду, то до основної суми боргу та штрафних санкцій додадуться судові витрати.

Українцям слід відстежувати ситуацію зі сплатою комунальних тарифів через спеціальні боти та застосунки. Якщо ж людина наразі не має можливості розрахуватися за спожиту електроенергію, то слід звернутися до Центру обслуговування споживачів.

Що ще варто знати про тарифи на світло

Нагадаємо, що тариф на електроенергію для населення залишається чинним. Наразі споживачі повинні сплачувати 4,32 гривні за 1 кіловат-годину. Ціна залишиться актуальною щонайменше до 31 жовтня 2026 року.