Який тариф на електроенергію діятиме у серпні

У серпні побутові споживачі платитимуть 4,32 гривні за 1 кіловат-годину. Підвищення тарифу на комунальну послугу не передбачене, повідомила Експрем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, Кабінет Міністрів продовжив дію чинного тарифу для населення до 31 жовтня 2026 року. Таким чином, щонайменше до кінця жовтня українці оплачуватимуть світло за нинішньою ціною.

Для кого діятиме пільговий тариф на світло

Окремі умови передбачені для домогосподарств, які використовують електроенергію як основне джерело опалення. Під час опалювального сезону – з 1 жовтня до 30 квітня – для них діятиме пільгова ціна:

2,64 гривні за 1 кіловат-годину – якщо місячне споживання не перевищує 2 000 кіловат-годин;

4,32 гривні за 1 кіловат-годину – на весь обсяг електроенергії у разі перевищення цього ліміту.

Таким чином, більшість українців у серпні не побачать змін у платіжках за електроенергію, а власники будинків з електроопаленням зможуть скористатися пільговим тарифом після початку нового опалювального сезону.

Як зменшити платіжки за електроенергію

Відомо, що двозонний лічильник дозволить платити за світло, спожите вночі, лише 50% від тарифу. Діє нічний тариф на електроенергію у визначені години – з 23:00 вечора до 7:00 ранку. Таким чином, ціна на світло для власників цього приладу обліку буде наступною:

з 7 до 23 години – 4,32 гривн і за кіловат-годину;

і за кіловат-годину; з 23 до 7 години – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Так, при загальному місячному споживанні 200 кіловат-годин можна зекономити 79 гривень, а при споживанні 800 кіловат-годин – 317 гривень. Такий прилад обліку особливо вигідний, якщо людина обігріває будинок чи квартиру електрикою, або для нагріву води використовується електричний бойлер.