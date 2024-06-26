Чи платять субсидію, коли є борги за комуналку

26 червня 2024, 11:40
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Деякі українці мають борги за комуналку, проте все ще потребують субсидії. В такому разі потрібні виплати можна і не отримати.

Субсидія, коли є борги

Для отримання субсидії особи, яким було відмовлено в допомозі через заборгованість за комунальні послуги, що перевищує 680 гривень, повинні надати документи про погашення заборгованості або укласти договір про реструктуризацію боргу.

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Зверніть увагу! Заборгованість, яку споживач не визнає, можна оскаржити в суді.

Субсидія призначатиметься з 1 травня 2024 року, якщо заборгованість буде сплачена протягом двох місяців від початку неопалювального сезону.

Чому можуть скасувати пенсію

Деякі пенсіонери можуть зіткнутися з припиненням пенсійних виплат. Це може статися, якщо особа не повідомить своєчасно Пенсійний фонд про будь-які зміни у своєму майновому стані.

Про що потрібно повідомити ПФУ:

  • працевлаштування або звільнення;
  • початок або закінчення підприємницької діяльності;
  • зміна місця реєстрації;
  • припинення дії певного статусу;
  • виїзд пенсіонера на ПМП за кордон;
  • зміну або отримання нового паспорта (наприклад, внаслідок крадіжки старого);
  • зміну прізвища чи інших важливих даних, на основі певних документів (наприклад, свідоцтва про шлюб)
Автор: Тетяна Стельмах