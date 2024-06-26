Субсидия, когда есть долги

Для получения субсидии лица, которым было отказано в помощи из-за задолженности за коммунальные услуги, превышающей 680 гривен, должны предоставить документы о погашении задолженности или заключить договор о реструктуризации долга.

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Обратите внимание! Задолженность, которую потребитель не признает, можно обжаловать в суде.

Субсидия будет назначаться с 1 мая 2024 года, если задолженность будет оплачена в течение двух месяцев от начала неотапливаемого сезона.

Почему могут отменить пенсию

Некоторые пенсионеры могут столкнуться с прекращением пенсионных выплат. Это может произойти, если лицо не сообщит своевременно Пенсионный фонд о любых изменениях в своем имущественном состоянии.

О чем нужно сообщить ПФУ: