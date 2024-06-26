Субсидия, когда есть долги
Для получения субсидии лица, которым было отказано в помощи из-за задолженности за коммунальные услуги, превышающей 680 гривен, должны предоставить документы о погашении задолженности или заключить договор о реструктуризации долга.
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Субсидия будет назначаться с 1 мая 2024 года, если задолженность будет оплачена в течение двух месяцев от начала неотапливаемого сезона.
Почему могут отменить пенсию
Некоторые пенсионеры могут столкнуться с прекращением пенсионных выплат. Это может произойти, если лицо не сообщит своевременно Пенсионный фонд о любых изменениях в своем имущественном состоянии.
О чем нужно сообщить ПФУ:
- трудоустройство или увольнение;
- начало или окончание предпринимательской деятельности;
- смена места регистрации;
- прекращение действия определенного статуса;
- выезд пенсионера на ПМЖ за границу;
- изменение или получение нового паспорта (например, вследствие кражи старого);
- изменение фамилии или других важных данных, на основе определенных документов (например, свидетельства о браке)