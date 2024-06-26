Субсидія, коли є борги
Для отримання субсидії особи, яким було відмовлено в допомозі через заборгованість за комунальні послуги, що перевищує 680 гривень, повинні надати документи про погашення заборгованості або укласти договір про реструктуризацію боргу.
Читайте також Допомога безробітним та малозабезпеченим: які виплати отримують ВПО
Субсидія призначатиметься з 1 травня 2024 року, якщо заборгованість буде сплачена протягом двох місяців від початку неопалювального сезону.
Чому можуть скасувати пенсію
Деякі пенсіонери можуть зіткнутися з припиненням пенсійних виплат. Це може статися, якщо особа не повідомить своєчасно Пенсійний фонд про будь-які зміни у своєму майновому стані.
Про що потрібно повідомити ПФУ:
- працевлаштування або звільнення;
- початок або закінчення підприємницької діяльності;
- зміна місця реєстрації;
- припинення дії певного статусу;
- виїзд пенсіонера на ПМП за кордон;
- зміну або отримання нового паспорта (наприклад, внаслідок крадіжки старого);
- зміну прізвища чи інших важливих даних, на основі певних документів (наприклад, свідоцтва про шлюб)