Субсидія, коли є борги

Для отримання субсидії особи, яким було відмовлено в допомозі через заборгованість за комунальні послуги, що перевищує 680 гривень, повинні надати документи про погашення заборгованості або укласти договір про реструктуризацію боргу.

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Субсидія призначатиметься з 1 травня 2024 року, якщо заборгованість буде сплачена протягом двох місяців від початку неопалювального сезону.

Чому можуть скасувати пенсію

Деякі пенсіонери можуть зіткнутися з припиненням пенсійних виплат. Це може статися, якщо особа не повідомить своєчасно Пенсійний фонд про будь-які зміни у своєму майновому стані.

Про що потрібно повідомити ПФУ:

  • працевлаштування або звільнення;
  • початок або закінчення підприємницької діяльності;
  • зміна місця реєстрації;
  • припинення дії певного статусу;
  • виїзд пенсіонера на ПМП за кордон;
  • зміну або отримання нового паспорта (наприклад, внаслідок крадіжки старого);
  • зміну прізвища чи інших важливих даних, на основі певних документів (наприклад, свідоцтва про шлюб)