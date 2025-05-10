Борги в подарунок до нерухомості: що робити з комуналкою попередніх власників
- Новий власник нерухомості має платити борги за комуналку попередніх власників тільки у випадку, якщо це зазначено в договорі купівлі-продажу.
- Закон України передбачає, що обов'язок оплати послуг виникає з моменту фактичного користування, а не після переходу права власності.
При купівлі квартири чи будинку українці можуть зіштовхнутися з проблемою боргів за комуналку, які не виплатив попередній власник. Сплачувати їх треба лише в окремих випадках.
Хто має сплачувати борги за комуналку
В Україні фіксують випадки, коли після купівлі нерухомості новий власник отримує платіжки з боргами за світло, воду чи тепло попереднього мешканця, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
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Також буває, що підприємства відмовляються укладати новий договір на комунальні послуги, поки не сплатили стару заборгованість.
Платити борги попередніх власників потрібно, якщо в договорі купівлі-продажу прямо вказано, що покупець погоджується погасити борги. Тоді такі умови є правомірними. Якщо ж у договорі немає згадки про заборгованість, або продавець запевняв, що її немає, а ви виявили борги вже після реєстрації, – гасити заборгованість ви не повинні.
Що робити, якщо в платіжках чужі борги
Для вирішення проблеми потрібно діяти поетапно:
- Звернутися із заявою до постачальника послуг.
Потрібно письмово вимагати відкрити новий особовий рахунок на ваше ім’я, провести звірку показників лічильників та списати борги до дати реєстрації права власності.
- Додайте до заяви витяг з Держреєстру речових прав на підтвердження дати переходу права власності.
- Звертайтеся до суду з вимогою визнати дії підприємства незаконними.
Це потрібно зробити у випадку, коли послуги не надають або змушують платити за чужі борги.
Важливо! Закон України говорить, що обов’язок оплати послугу виникає лише з моменту фактичного користування, а не через факт переходу права власності.